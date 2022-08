"Die Kinder haben Angst bekommen, wenn es geregnet hat"

Das Wasser hatte sich zurückgezogen – fast so schnell, wie es gekommen war. Der Marktplatz, über den wenige Tage zuvor noch Baumstämme und Dachteile geschwommen waren, erinnerte kaum noch an die Bilder, die von Schwertberg aus um die Welt gingen. Genau dort war Bürgermeister Kurt Gaßner am Montag, 12. August 2002, in einem Wirtshaus mit seinen Kollegen vom Gemeinderat zusammengekommen.