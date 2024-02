Die Hoffnung auf Schnee

In weißen Bahnen ziehen sich die einzelnen Skipisten von den Bergen bis hinunter in die Täler, daneben grün-braune Wiesen, schneefreie Bäume und Gestein. In den sozialen Medien und auf den Webcams der Skigebiete sind Bilder wie diese keine Seltenheit. In tieferen Lagen musste der Skibetrieb teilweise oder zur Gänze eingestellt werden – und das zur Hochsaison der Semesterferien. "Wir warten auf Schnee", heißt es etwa auf der Homepage des Skigebiets Kirchschlag bei Linz.