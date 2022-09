Seit 54 Jahren lebt Toni Rosifka auf dem Dachstein. Als langjähriger Wirt der Simonyhütte hat er den Schwund der Gletscher mit Sorge beobachtet. Als Berg-und Skiführer hat er die alpinen Gefahren, die dadurch entstanden, hautnah miterlebt. Und nun, wenn er in seinem Bett in der Lodge auf dem Krippenstein liegt, blickt er aus dem Fenster nur noch auf traurige Reste. "Bei Schlechtwetter hat es bei uns heroben in all den Jahrzehnten immer geschneit. Heuer aber nur ein einziges Mal.