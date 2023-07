Die Ennser Hütte: Zehn Jahre im Hüttenglück

Die Ennser Hütte, 1295 m Bewirtschaftet von März bis Jänner, im Juli und August kein Ruhetag Gipfel: Almkogel, Burgspitz, Hühnerkogel, Gamsstein Für: Familien, Mountainbiker, Genießer Die Zeiselbergers stiegen in Etappen auf. Von ihrem "Basislager" in Steyr steuerten sie den Nationalpark Kalkalpen an. Zuerst ließen sie sich auf der Anlaufalm nieder, verköstigten Ausflügler, versorgten Rinder und schnupperten Höhenluft. Sieben Jahre sind Helga und Erwin Zeiselberger geblieben, dann begann ihr