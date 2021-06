Was will jeder werden, doch niemand sein? Die Antwort ist genauso wie das Rätsel selbst: alt. Den Jungbrunnen gibt es nicht, auch wenn Cremes, Liftings und Spezialdiäten einen ähnlichen Effekt versprechen. Doch warum altern wir, und können wir überhaupt etwas dagegen tun? Maren Engelhardt, Professorin für Anatomie und Zellbiologie an der Medizinischen Fakultät der JKU, über den Alterungsprozess und welche Rolle "gute Gene" spielen.