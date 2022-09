"Ab und zu erwische ich mich, wie ich mir Corona für die Universitäten zurückwünsche", schreibt Studentin Stephanie Schätzer in ihrem offenen Brief. Adressiert ist er an die Rektoren der Pädagogischen Hochschulen in Linz und Salzburg, an Bildungsminister Martin Polaschek (VP) und die Gewerkschaften.