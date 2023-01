Die Diözese will ihre Kräfte mit einem Bildungscampus bündeln

Seit zehn Jahren hege man das Vorhaben. Seit drei Jahren schmiede man konkret an einem Plan. Aktuell befinde man sich "mitten in der Überlegungsphase", heißt es. Am Fuße des Linzer Freinbergs arbeitet die Diözese Linz an einem Großvorhaben, das sie gestern auf OÖN-Anfrage aber nicht bestätigen wollte. Hier, am geplanten "Diözesan-Campus für Bildungswissenschaften", will sie künftig ihre Kräfte bündeln.