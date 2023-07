Die Braunberghütte – ein Mühlviertler Unikat

Mehrere Ausgangspunkte führen zur Hütte auf 902 Meter. Die kürzeste Strecke beginnt beim Parkplatz Rösslalm in Witzelsberg. Von dort gelangt man über den Ostgipfel in nur 25 Minuten ans Ziel. Von St. Oswald (625 Meter) ist die Hütte in 45-60 Minuten zu erreichen. Wer in Lasberg (Gasthof „Zur Haltestelle“ Siegelsdorf) startet und genügend Zeit und Energie hat, dem sei die 16 Kilometer lange Runde über den Buchberg samt Rast beim Aussichtsturm „Hoh-Haus“ ans Herz gelegt. Aber nicht nur zu Fuß, auch auf Rädern ist der Braunberg ein lohnendes Ausflugsziel: ob mit dem Bike, dem Kinderwagen, dem Rollstuhl oder dem Auto. Von Witzelsberg führt eine Schotterstraße zur Hütte.

Bild: VOLKER WEIHBOLD