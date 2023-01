"Die beiden Kinder waren davor völlig gesund"

OÖN: Die Grippewelle ist heuer viel stärker als in den Jahren zuvor. Warum? Wolfgang Högler: Weil sich die Bevölkerung in den vergangenen beiden Jahren mit Masken und anderen Maßnahmen sehr gut gegen Covid geschützt hat. Daher gab es auch kaum respiratorische Infektionen anderen Ursprungs. Säuglinge und Kleinkinder, also die erste Generation seit Ausbruch der Pandemie, hat bisher noch keine derartigen Infektionen durchgemacht und ist daher jetzt besonders gefährdet. Dazu kommt die Aufhebung der