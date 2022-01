Nur wenige Kilometer Luftlinie trennen die Häuser von Manfred Schaurhofer und Karl Haselberger. Beide sind sie Jagdleiter, nur in unterschiedlichen Bundesländern: Schaurhofer in St. Georgen am Walde (Bezirk Perg), Haselberger im niederösterreichischen Dorfstetten (Bezirk Melk). Die Sorge, die sie teilen, überschreitet die Landesgrenze, weil es auch jener tut, der sie hervorruft: der Wolf.