Am Freitag, 23. September, war es Heinrich Haider zu bunt. Immer wieder trieb sich beim Bürgermeister von St. Georgen am Walde ein Dachs auf seiner Landwirtschaft herum und wühlte das Grünland auf. Also ließ er 50 Meter neben seinem Haus eine Lebendfalle für Wildschweine aufstellen. Am nächsten Tag staunte er. Ein Wolf war in die Falle gegangen – ein sechs Monate altes Weibchen, wie sich später herausstellen sollte.