Der Traum vom großen Geld: Frau verlor 465.000 Euro

Der Albtraum begann am 15. September. An einem Mittwochnachmittag des Vorjahres klingelte bei einer 59-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems das Telefon. Die Nummer mit schwedischer Vorwahl (+46114420817) kam der Frau zwar seltsam vor, doch als eine freundliche Stimme sie begrüßte und charmant in ein Gespräch verwickelte, waren die Zweifel verflogen.