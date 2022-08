Ganz viele Gefühle seien mit diesem Platz verbunden, sagt Erich Feichtenschlager. Jedes Mal, wenn er mit dem Auto hier vorbeifährt, jedes Mal, wenn er hier steht, dann kommen diese Gefühle in ihm hoch. Hier, auf diesem Platz, stand vor fünf Jahren ein gut besuchtes Festzelt seiner Feuerwehr Frauschereck (Gemeinde St. Johann am Walde, Bezirk Braunau). Dann kam eine Orkanböe, riss das Zelt weg und zwei junge Festbesucher in den Tod. Mehr als 140 Menschen wurden verletzt.