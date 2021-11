Seit diesem Wochenende liegt das Land unter einer Schneedecke, und in den kommenden Tagen könnten am Alpenrand noch 20 bis 30 Zentimeter dazukommen. Vor allem in der Nacht auf Mittwoch wird starker Schneefall erwartet. Für Skifahrer kommt er wie bestellt, denn Gosau und Hinterstoder sind die ersten oberösterreichischen Skigebiete, die am kommenden Wochenende die Saison starten. Zumindest in den oberen Bereichen sollen die Anlagen in Betrieb gehen.