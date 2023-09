Der Schäfer und der Wolf

Ein gewaltiger grauer Plafond schwebt über Obertraun. Aus der Talstation, am Fuße des Krippensteins, laufen Stahlseile heraus – und verschwinden nach wenigen Metern im Nichts. Der Nebel hat sich den Berg einverleibt. Richard Schrempf ist der Nebel egal. Der hochgeschossene Schafbauer ist nicht wegen der Aussicht hier. Er ist schon früh am Morgen in der Ramsau losgefahren, um pünktlich in die erste Gondel um 8.30 Uhr einzusteigen. Wieder. Schrempf ist auf der Suche nach seinen Schafen