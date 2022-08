25 Jahre ist es her, dass Stefan Ruzowitzky einen seiner größten Erfolge abdrehte, das Bauerndrama "Die Siebtelbauern". Ein Jubiläum, das am Freitag beim Festival "Der Neue Heimatfilm" in Freistadt gefeiert wurde – mit dem Regisseur und Drehbuchautor. Die OÖN übernahmen den Shuttledienst, holten ihn am Bahnhof ab und fuhren zum Hauptdrehort nach Bad Zell und dann nach Freistadt, wo ihn Wolfgang Steininger, Gründer des Festivals, empfing.