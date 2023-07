Der Masterplan für den Kasberg ging nicht auf

Die Infrastruktur im Skigebiet muss in naher Zukunft abgebaut werden.

Dicke Schneeflocken waren ihm um die Ohren geweht, als Heinz Pfaffenwimmer im Frühjahr versucht hatte, die Zukunft positiv zu sehen. Nächstes Jahr werde er trotz allem wieder hier stehen. Als Liftwart an der Bergstation, fröhlich summend, mit einem Lächeln für jene Skifahrer, die aus der Gondel steigen. Genau so wie in den vergangenen 20 Jahren. Gestern, fast auf den Tag genau vier Monate danach, war klar: Der 12. März 2023 war sein letzter Arbeitstag auf dem Kasberg.