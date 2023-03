Der Letzte dreht den Lift ab

Zita Hartleitner braucht keinen Schuldigen. Wer, wie und warum, ist der Neunjährigen völlig egal. Sie will nur, dass sie auf den Lieblingspisten ihres Lieblingsberges weiterhin ins Tal fahren kann. Elf Kilometer ist der Kasberg von der Haustür ihrer Eltern in Scharnstein entfernt. Seit sie denken kann, ist er für sie und ihre Freunde eine zweite Heimat. "Sperrts ned zu, bitte, bitte ned", schreit sie Donnerstagabend auf dem Ortsplatz in Grünau.