Der Hüttenwirt am Fußballplatz und ein Mann mit vielen Zielen

Roman Leibetseder ist Hüttenwirt. Nicht im Gebirge und schon gar nicht im klassischen Sinne, obwohl seine Gäste genauso schwitzen und schnaufen, bevor sie bei ihm ankommen. Der 67-Jährige schenkt auf dem Fußballplatz aus. In Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) steht er an fast jedem Wochenende in einer kleinen Holzhütte und wartet auf jene, die auf dem grünen Rasen alles geben, um das Runde ins Eckige zu bekommen.