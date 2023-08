Der erste Tag des Konzentrationslagers Mauthausen

Zwischen 8. August 1938 und 5. Mai 1945 liegen etwas weniger als sieben Jahre, aber mehr als 90.000 ermordete und in den Tod getriebene Menschen – und zwar nur im Lagerkomplex Mauthausen mit seinen rund 40 Nebenlagern. Der 8. August 1938 war der Tag, an dem die ersten KZ-Häftlinge nach Mauthausen gekommen waren, der 5. Mai 1945 jener Tag, an dem das Lager von der US-Armee befreit wurde.