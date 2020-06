Seinen Asylbetreuer (32) und einen Landwirt (63) soll der afghanische Flüchtling Jamal A. (33) am 14. Oktober des Vorjahres in Wullowitz in der Gemeinde Leopoldschlag mit einem Klappmesser getötet haben. Mit sieben Stichen wurden zwei Menschenleben ausgelöscht. Für Staatsanwältin Doris Fiala liegen zwei absichtlich begangene Morde vor.