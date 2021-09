Genau eine Person umfasst die "Liste Franz Hochstöger" bei der Gemeinderatswahl am Sonntag in St. Georgen am Walde: Bürgermeister Franz Hochstöger. Das war schon 2015 so und hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert. Was vor sechs Jahren für die St. Georgener Wähler freilich kein Hindernis war, den selbstständigen Geometer aus dem Stand zum Bürgermeister zu wählen. Zudem erzielte seine Liste sechs Gemeinderatsmandate – von denen fünf mangels Kandidaten einfach unbesetzt blieben. Nun