Am Wochenende, 27. und 28. April, feiert der Linzer Mariendom 100-Jahr-Jubiläum – er wurde am 29. April 1924 geweiht. Die Diözese feiert dies mit einem Fest und ermöglicht einen Einblick in den Dom mit kostenlosen Führungen – auch auf den Turm. Die OÖN haben einige der Stationen bereits mit Dompfarrer Maximilian Strasser besichtigt.