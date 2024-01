Deepfakes: Wenn wir unseren Augen nicht mehr trauen dürfen

LINZ. Eine Gruppe junger Männer randaliert in der Silvesternacht in der Linzer Innenstadt, die ersten Autos sind bereits in Flammen aufgegangen, die Stimmung heizt sich immer weiter auf. Die Polizei versucht die Situation, so gut es geht, unter Kontrolle zu bringen. Sie können sich partout nicht an besagte Krawalle erinnern? Das liegt vielleicht daran, dass sie in dieser Form nie stattgefunden haben.