Das Prielschutzhaus: Abenteuer hausgemacht

Das Prielschutzhaus in Hinterstoder, 1420 mAlpenvereinshütte der Sektion Touristenklub Linz Sommersaison von 26. Mai bis 1. November Im Winter von Ende März bis Anfang Mai geöffnet Für: (Weit-)Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Klettersteiggeher, alpine Urlauber Hätte Michael Heinrich den Auftrag bekommen, er hätte sie genauso gebaut. Die Spitzmauer mit ihrer Ostwand aus Kalk, die so steil und wild in Richtung Hinterstoder abfällt, dass selbst der Schiederweiher in Verlegenheit gerät, wenn man