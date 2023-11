Bundespräsident Van der Bellen: "Das ‚Niemals wieder‘ ist aktueller denn je"

Andächtige Musik schwebte gestern am Abend über den Pollheimer-Park in Wels, der um diese Tageszeit sonst längst wie ausgestorben ist. Zahlreiche Menschen nahmen an der Gedenkkundgebung der Antifa Wels anlässlich der Reichspogromnacht, die sich heuer zum 85. Mal jährt, teil. Vor dem Mahnmal für die jüdischen Opfer des Holocausts gedachten sie der Schreckensnacht und ihrer Folgen. Bei allen Rednern präsent: der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und seine Auswirkungen.