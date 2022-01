"Beth Olamin" nennen Juden ihre Friedhöfe, Häuser der Ewigkeit. Die Gräber dürfen nie aufgelassen werden. Doch gestört wird die Ruhe immer wieder. Der Linzer Friedhof ist einer von drei jüdischen Friedhöfen in Oberösterreich. Fingerdick sind die Glieder der Kette, die das gusseiserne Tor versperrt. Aus Angst vor Grabschändung bleibt der Friedhof geschlossen. So wie alle in Österreich.