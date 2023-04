Eigentlich ist die Tradition des Kreuzverhüllens unlogisch. Warum soll in der Vorbereitungszeit auf das hohe Osterfest das Kreuz nicht im Mittelpunkt stehen? Die einfache Erklärung lautet: Damit zeigt die Gemeinde ihre Trauer darüber, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Doch was ist schon einfach?