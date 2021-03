"Das Konzept Altenheim muss ein Ablaufdatum haben"

Vor 45 Jahren begann Josef Scharinger als Betreuer im Diakoniewerk Gallneukirchen zu arbeiten. Am 1. April geht er als Vorstandschef eines sozialwirtschaftlichen 4000-Mitarbeiter-Unternehmens in Pension. Warum er sich wünscht, dass es 2040 keine Altenheime mehr gibt, wieso er die Wirkung von Kunst für "massiv unterschätzt" hält und warum man gerade in der Sozialwirtschaft scharf rechnen muss, sagt er im OÖN-Interview.