"Das ist eine Provokation": Demonstration am Fuß des Traunsteins

Autofahrer werden in der Traunsteinstraße ausgebremst. Eine Notwendigkeit, darüber herrscht breiter Konsens. Eine zu große Belastung sei die Blechlawine, die sich in Frühjahr und Sommer fünfeinhalb Kilometer in Richtung Umkehrplatz schiebt. Vor allem für die Anrainer, die von der vielzitierten Ruhe am Berg nicht mehr viel mitbekommen.

"Doch die derzeitige Situation ist eine reine Provokation für die Alpinen Vereine. Ebenso trifft es alle Wanderer und Erholungssuchenden. Ist man mit Kindern unterwegs, kann man keines der Ausflugs- und Wanderziele am Ostufer in einer Zeit von drei Stunden bewältigen", heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von Alpenverein, Naturfreunden und den Hüttenwirten auf dem Traunstein.

Wie berichtet, beschloss der Gmundner Gemeinderat eine Parkgebühr von 25 Euro pro Tag für den Parkplatz am Fuß des Traunsteins (rund 30 Stellplätze). Drei Stunden kosten ab sofort zehn Euro, 48 Stunden Parkzeit sind 50 Euro wert. Der Rest der Traunsteinstraße bleibt an Wochenenden und Feiertagen eine gebührenfreie Kurzparkzone (180 Minuten).

"Eine faire Verkehrslösung"

Gegen dieses Verkehrskonzept gehen Hüttenwirte und zahlreiche Mitglieder alpiner Vereine nun auf die Straße. Für Sonntag, 24. April, ist ab 11 Uhr eine Demonstration auf Höhe des Badeplatzes in der Traunsteinstraße angemeldet- und bereits bewilligt worden. Sie soll rund zwei Stunden dauern.

Alpine Vereine und Hüttenwirte sprechen sich für eine moderate Vergebührung der gesamten Straße aus. Jedoch teurer als die aktuelle Shuttle-Bus-Lösung (Hin-und Rückfahrt kosten insgesamt zehn Euro). Man wolle einen täglichen Transfer für Wanderer ermöglichen- per Bus oder Schiff- in Verbindung mit der Regio-Tram und dem Klimaticket.

"Unter Einbindung von Verkehrsexperten, Verkehrsplanern, Talwirten, Anrainern und Hüttenwirten muss nach einem fairen Verkehrskonzept gesucht werden. Nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, mit dem größten Nutzen für alle", sagt Gerald Auinger, Hüttenwirt der Gmundnerhütte auf dem Traunstein.

Die Traunsteinstraße - Chronologie einer Posse

Begonnen hat der mittlerweile zur Posse ausgeartete Versuch, den Verkehr in der Traunsteinstraße zu beruhigen bereits vor zwei Jahren.

Im August 2020 ließ die Gmundner Stadtpolitik 50 Parkplätze zwischen dem Gasthof Ramsau und dem Umkehrplatz entfernen und richtete zur Kompensation Shuttle-Busse ein, die Wanderer vom Seebahnhof an den Fuß des Traunsteins brachten. Allerdings nicht an Werktagen.

Kostenpunkt: 15 Euro (fünf Euro für den Parkplatz, fünf Euro jeweils für Hin-und Rückfahrt). Die gesamte Traunsteinstraße wurde an Wochenenden und Feiertagen zur Kurzparkzone erklärt (8 bis 15 Uhr)

Im März 2021 stand eine Vergebührung des Umkehrplatzes im Gemeinderat kurz bevor, wurde aber nach heftigem Protest von Alpinen Vereinen und Hüttenwirten kurz vor Beschluss gekippt. Man wolle gemeinsam an einer öffentlichen Buslinie arbeiten, hieß es.

Im Juli 2021 erhielten Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP) und der damalige Verkehrsstadtrat Wolfgang Sageder (SP) Post vom Verkehrsverbund (OÖVV). In einer E-Mail hieß es, dass eine öffentliche Buslinie an den Fuß des Traunsteins bereits ab 2023 möglich sei. Man brauche nur noch weitere Termine zur Abstimmung. Die E-Mail blieb unbeantwortet.

Im Dezember 2021 beschloss der Gmundner Gemeinderat dann doch die hohe Vergebührung des Umkehrplatzes. Wer ein 24 oder 48-Stunden-Ticket löst und auf dem Traunstein übernachtet, soll zehn Euro von den Hüttenwirten zurückerstattet bekommen, hieß es im Beschluss. Eingebunden wurden diese in die Entscheidung aber nicht.

Im März 2022 ließ Reinhold Kassmannhuber, Mitglied der ÖVP-Fraktion und Vorsitzender des Verkehrsausschusses mit einem neuen Vorstoß aufhorchen: Die Gebühren sollen auf maximal 15 Euro pro Tag reduziert werden. Eine Stunde Parkzeit soll dann einen Euro kosten. Der Gemeinderat müsse diese Gebühren aber neu beschließen. Ein Umlaufbeschluss sei auf dem Weg. Im April sei deswegen die alte Regelung weiterhin gültig.

Im April 2022 war dieser Vorstoß bereits wieder Geschichte: In einer Sitzung des Verkehrsausschusses wurde Kassmannhubers Kompromissvorschlag mehrheitlich abgelehnt. Sogar die eigene Partei stimmte dagegen. Drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beendeten die Posse: Die hohen Gebühren bleiben.