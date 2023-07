Das Almtal rechnet mit Land und Schröcksnadel ab

Über die Almtal-Bergbahnen wurde am Landesgericht in Wels bereits das Insolvenzverfahren eröffnet.

Am Donnerstagabend tauchte das Papier erstmals in den sozialen Netzwerken auf. Gestern wurde es vom Tourismusverband Traunsee-Almtal offiziell versandt und schlägt nun hohe Wellen. Titel: "Richtigstellung und Aufklärung über die tatsächlichen Entwicklungen am Kasberg". Absender: "Gesellschafter der Almtal-Bergbahnen GmbH & Co KG".