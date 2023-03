Das Abenteuer Eigenbau: Eine wahre Rad-Liebe

Tom Mesic und Gerald Minichshofer sind sogenannte Randonneure, aus dem Französischen übersetzt in etwa "Radwanderer". Diese Szene hat weltweit ungeheuer viele Anhänger mit Schwerpunkt natürlich in Frankreich, aber auch in Fernost. In Österreich gibt es einen eigenen Randonneur-Verein (Audax Randonneurs Autriche), der mit seinen Mitgliedern jährlich die klassischen Langstrecken über 200, 400, 600 und 1000 Kilometer als gemeinsame Ausdauerfahrten ausrichtet.