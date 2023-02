Dagobert, Pulgarn und der Genozid an 9000 Bulgaren

Im Kloster in Pulgarn werden gerade Wohnungen geschaffen. Der Name Pulgarn stammt von den Bulgaren.

Ich bin in Pulgarn. Bekannt ist der kleine Ort in der Gemeinde Steyregg durch die schöne Kirche mit gotischem Sakramentshäuschen und hervorragender Orgel. Auch die lange sehr heruntergekommenen Bauten des im Jahr 1303 gegründeten und 1773 aufgehobenen Klosters werden inzwischen saniert. Aber mich interessiert diesmal mehr der Ortsname. Dieser ist erstmals im Jahr 1111 in einer lateinischen Urkunde als "ad Pulgarin" nachgewiesen, was fraglos mit "bei den Bulgaren" zu übersetzen ist.