"Da geht es um Fingerspitzengefühl, die allgemeine Stimmung ist aufgeheizt"

Den Lockdown für die Ungeimpften, der heute um Mitternacht in Kraft getreten ist, werden auch Genesene und Geimpfte mitbekommen – in Form von Kontrollen der Polizei im öffentlichen Raum. 5000 Überprüfungen soll es täglich in Oberösterreich geben, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl gestern Sonntag im OÖN-Gespräch.