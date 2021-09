Null infizierte Mitarbeiter, keine Ansteckungen im Personalbereich. Auf den Tag genau vor einem Jahr war die Situation in Oberösterreichs Alten- und Pflegeheimen entspannt. 365 Tage, zwei Lockdowns und eine großangelegte Impfaktion später ist sie es auch in diesem September wieder. Doch die Zahlen steigen bereits vor dem Herbst erneut deutlich an.