Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gelten ältere Menschen als "Risikogruppe". In Oberösterreich herrscht ein Besuchsverbot in Altersheimen, wo zuletzt die Zahl der Corona-Toten in die Höhe geschnellt ist. Als "Seuche der Alten" wird Corona daher zum Teil in sozialen Medien bezeichnet. Mediziner warnen jetzt verstärkt vor dieser Darstellung: "Corona kann auch junge, gesunde Menschen treffen", sagt Primar Peter Neuner.