Coronavirus: Zahlen in Oberösterreich und Salzburg stabil

Am Freitag hatte es noch 110 aktuell erkrankte Personen in Oberösterreich gegeben.

Die Zahl der Personen in Quarantäne sank ebenfalls: Sie verringerte sich am Samstag von 679 auf 664 Menschen in Isolation. Die Zahl der Toten blieb mit 56 unverändert, geht aus der Statistik des Landes Oberösterreich hervor. Im Spital befinden sich 34 Erkrankte, acht auf der Intensivstation.

Keine Neuerkrankten in Salzburg

Im Bundesland Salzburg ist die Entwicklung bei den Infektionen mit dem Coronavirus weiter stabil. Am Samstag gab es laut Angaben des Landes Salzburg (Stand: 13.00 Uhr) keine zusätzlichen Neuerkrankungen. Insgesamt wurden im Bundesland bisher 1.236 Personen positiv getestet, 85 Personen mit bestätigter Infektion halten sich derzeit im Bundesland auf. 34 von 119 Gemeinden sind betroffen. Die Zahl der genesenen Personen stieg am Samstag in Salzburg auf 1.115 Fälle. Es sind noch 51 Personen im Krankenhaus, davon sieben in einer Intensivstation. Im Bundesland Salzburg gab es bisher 36 Tote im Zusammenhang mit Covid-19.

Nur 21 Neuinfektionen in ganz Österreich

Samstagfrüh hatte das Gesundheitsministerium weiter konstante Zahlen bei den Infektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Von Freitag- auf Samstagfrüh wurden österreichweit nur 21 neue Fälle von Erkrankungen vermeldet. In Kärnten, Salzburg und Tirol wurde im 24-Stunden-Vergleich demnach kein einziger Neuerkrankter registriert. Zwölf neue Fälle gab es in Wien, wodurch die Bundeshauptstadt damit weiter über 50 Prozent der Neuinfizierten verbuchte.

Der Trend in Wien setzt sich damit fort. Schon in den vergangenen Tagen näherte sich die Stadt laut Angaben der AGES der Reproduktionsrate von 1 an. Ein Infizierter steckt damit laut Statistik eine weitere Person an. Am 28. April - dem letzten Zeitpunkt der jüngsten AGES-Berechnungen - lag die Reproduktionsrate in Wien bei 0,94. Ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker führte am Freitag auf Twitter jedoch an, dass die Ausbreitungen nicht neue Cluster betreffen. Betroffen seien Einzelpersonen mit Ansteckungen bei Bekannten oder Verwandten, Personen innerhalb eines Familienbundes sowie positive Fälle durch Screening-Tests in Pflegeeinrichtungen.

In 34 Bezirken in Österreich hat es in den vergangenen sechs Tagen keinen Zuwachs an Neuinfektionen mit dem Virus gegeben. Die Zahl der "aktiv" Erkrankten liegt in Österreich laut Angaben des Ministeriums bei derzeit 1.703. 596 Todesfälle mit und an Covid-19 galten Samstagvormittag (9.30 Uhr) in Österreich als bestätigt. Dies waren sieben mehr als am Vortag, wobei in Wien vier Menschen starben. In der Steiermark waren es drei.

1,5 Millionen Infektionen europaweit

Europaweit ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen auf mehr als 1,5 Millionen gestiegen. Damit entfallen fast die Hälfte der knapp 3,4 Millionen Infektionsfälle weltweit auf den Kontinent, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben vom Samstag ergab. Europa ist mit mehr als 140.000 Todesfällen der am stärksten betroffene Kontinent. In Russland, wo inzwischen 124.054 Fälle und 1.222 Tote registriert wurden, ist der tägliche Anstieg derzeit am größten. Experten gehen davon aus, dass die offiziell bestätigten Zahlen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Infektionsfälle abbilden, da auch in vielen europäischen Ländern nur begrenzte Testkapazitäten bestehen.

