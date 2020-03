Coronavirus - Wenn es hilft, sollten wir die Schulen schließen

„Die Anfragen kommen von Lehrern und Eltern“, sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Man sei gut vorbereitet: „Vom Ministerium gibt es Checklisten und Vorgaben, an die wir uns genau halten. So kann auch ein einheitliches Vorgehen sichergestellt werden.“ Das betrifft sowohl Schulfahrten als auch Großveranstaltungen. Bisher gab es noch keinen Corona-Fall in einer oberösterreichischen Schule, Testungen wurden aber bereits sowohl an Lehrern als auch an Kindern durchgeführt: „Bisher waren zum Glück alle negativ.“ Wichtig sei, die Hygienemaßnahmen mit den Kindern zu besprechen und Ruhe zu bewahren.

Für rigorose Maßnahmen spricht sich der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft, Paul Kimberger, aus: „Wenn uns eine zweiwöchige Schließung der Schulen hilft, das Virus zu stoppen, sollten wir das machen.“ Aufholbedarf gebe es in der Ausstattung der Schulen, betont Kimberger. Seine Forderung: alle Schulen mit Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern auszustatten. Dass es noch Schulen mit Stoffhandtüchern gebe, sei nicht akzeptabel, so Kimberger. Einen positiven Aspekt kann er dem Virus aber abgewinnen: „Es wird verstärkt über Hygiene gesprochen, und auch das Thema Impfen rückt in den Vordergrund.“

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at