Mitten in den Ausführungen des Gesundheitsministers beginnt ein Kleinkind in einem Auto wie am Spieß zu schreien. Kein Wunder, beugt sich doch gerade eine Rotkreuz-Mitarbeiterin in weißer Schutzmontur herein und steckt ihm ein Wattestäbchen tief ins Naserl. Muss aber sein, denn die Familie war in Kroatien auf Urlaub. Jetzt ist man zum freiwilligen Corona-Check im Drive-in-Zentrum in der Straßenmeisterei Ansfelden erschienen.