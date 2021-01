Nach Jahren, in denen zunehmend mehr Menschen aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten sind, kam es 2020 zu einer kleinen Trendumkehr: Exakt 58.535 Katholiken in Österreich haben sich im Vorjahr aus der Kirche verabschiedet – so wenige wie zuletzt 2017 und um 13,7 Prozent weniger als im Jahr 2019, in dem noch ein Anstieg der Austritte um 14,9 Prozent verzeichnet wurde.