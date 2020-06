Es klingt martialisch, keine Frage: "Was ist unser Ziel? Es ist der Sieg, Sieg um jeden Preis, Sieg trotz allen Terrors, Sieg, wie lang und hart der Weg auch sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Überleben." Diese Worte verwendete Ferdinand Waldenberger, der interimistische Ärztliche Direktor des Linzer Kepler-Klinikums (KUK), am 13. März in einem Vortrag zur Coronakrise vor KUK-Primarärzten.