Was als ein gemütlicher Abend im Kerzenschein des Christbaums gedacht war, endete Montagabend in Aichkirchen mit einem Großeinsatz der Feuerwehr. Der 77-jährige Hausbewohner zündete die Kerzen am Christbaum an, woraufhin der trockene Baum Feuer fing. Die Flammen griffen rasch auf den Wohnbereich über. Der Pensionist konnte sich ins Freie retten und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.