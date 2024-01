Bursch (18) rang nach Bauchstich mit dem Tod: War es versuchter Mord?

OÖN-Leser kennen den Fall, der sich am Ostersonntag des Vorjahres in Wels abspielte. Insgesamt sieben Jugendliche wollten Cannabis kaufen und suchten im Bereich des Flotzingerplatzes einen Drogenhändler auf. Mehr zum Thema: Nach Messerattacke am Flotzingerplatz: Täter in Wels gefasst Das spätere Opfer, ein 18-Jähriger entfernte sich dann von der Gruppe, um einen Streit mit dem Dealer "unter vier Augen" zu klären. Doch dabei soll es zu einer Rangelei gekommen sein, bei der der damals