Der traumhafte Ausblick auf das Kremstal und die Gipfel des Toten Gebirges zieht nicht nur in der herbstlichen Wandersaison zahlreiche Besucher auf die Außenterrasse der Burg Altpernstein. Wenn am Mittwoch in zwei Wochen bei der fünften Ausgabe von "Neun Plätze, neun Schätze" das schönste Platzerl Österreichs gekürt werden soll, werden mehrere hunderttausend Fernsehzuseher mit auf die Reise zu einer der schönsten Burgen in Oberösterreich genommen.