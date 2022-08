Das Jahrhunderthochwasser im August 2002 forderte auch vom Bundesheer Höchstleistungen. Knapp zwei Wochen waren Tausende Soldaten speziell in Ober-, Niederösterreich und Salzburg im Hilfseinsatz – am Höhepunkt, dem 15. August, 11.277 Soldaten. Zwei Drittel davon waren Grundwehrdiener. Auch andere Zahlen belegen eindrucksvoll die Unterstützungsleistung. So konnten 1312 Menschen durch Heereshubschrauber gerettet werden, alleine 252 von ihnen nur mittels Seilwinde.