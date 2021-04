Auch wenn es die Oberösterreicher angesichts des wochenlangen nasskalten Frühlingswetters gar kaum glauben können: aber in sechs Wochen, am 1. Juni, ist schon (der meteorologische) Sommerbeginn. Viele fragen sich, wie es heuer mit Urlaubsreisen im In- und im Ausland aussehen könnte. Die Rede ist von einem "Grünen Pass" für Geimpfte, Genesene bzw. getestete Personen, doch die Regelungen in Österreich bzw. in der EU dazu sind noch nicht beschlossen worden.