Braunau, Hitler und das Palmdenkmal

Am 26. August 1806 wurde Johann Philipp Palm in Braunau hingerichtet – ein Grund, warum er später von Deutschnationalen verehrt wurde.

Ich stehe in Braunau vor dem nicht aus der Diskussion kommenden Hitlerhaus und gehe weiter zum nahe gelegenen Denkmal des am 26. August 1806 auf Befehl Napoleons wegen der Verbreitung der Broschüre "Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung" und anderer franzosenfeindlicher Propaganda hingerichteten Nürnberger Buchhändlers und Verlegers Johann Philipp Palm.