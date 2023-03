Brandanschlag in der Lunzerstraße

Am Samstag gegen 18 Uhr schlugen Anrainer in der Lunzerstraße Alarm. Teile eines sich im Bau befindlichen Holzriegelhauses standen in Flammen. Zum Glück war die Berufsfeuerwehr schnell zur Stelle und konnte den Brand löschen. So hielt sich der Schaden in Grenzen. Brisant ist das Feuer aber allemal, denn erstens traf es nicht irgendeine Baustelle, sondern ein geplantes Asylquartier, und zweitens war der Brand gelegt.