Nach Bombendrohungen: Schweizer Justiz prüft Auslieferung nach Österreich

Eine Anschlagsdrohung galt auch der Otto-Glöckel-Schule in Linz. Wie in allen Fällen wurde sinnlos ein enormer Polizeieinsatz ausgelöst.

In seinem Heimatstaat, der Schweiz, soll ein 20-Jähriger per E-Mail Dutzende Drohbotschaften an die Polizei verschickt haben, wonach er in Schulen, Bahnhöfen und anderen öffentlichen Einrichtungen Sprengsätze zünden werde, die OÖN haben berichtet. Offen ist die Frage, ob der junge Mann von der Schweiz nach Österreich ausgeliefert wird, um ein Ermittlungsverfahren gegen ihn durchführen zu können. Am Montagnachmittag sei das österreichische Rechtshilfeersuchen bei seiner Behörde eingelangt,