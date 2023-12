 "Betreten verboten": Was im Wald erlaubt sein soll und was nicht

Unter Bundeskanzler Bruno Kreisky wurde es 1975 per Bundesgesetz eingeführt: das Recht der Allgemeinheit, sich in Wäldern zur Erholung frei zu bewegen. Diese Bewegungsfreiheit sei in Oberösterreich nun von Einschränkungen bedroht, warnt der Alpenverein – mit Verweis auf die anstehende Novelle des oberösterreichischen Jagdgesetzes. Auch die SP schloss sich gestern dieser Kritik an.